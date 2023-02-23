В Україні поновлено програму "Рука допомоги": хто зможе отримати кредит на розвиток власної справи

Міністерство соцполітики перезапускає програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що однією з цілей соціальної політики в Україні є максимальна допомога особам і родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення умов для подолання цих обставин.

З початком повномасштабної війни, розв’язаної РФ, створення механізмів підтримки для організації підприємницької діяльності і здобуття економічної самостійності для таких родин набуло особливої актуальності.

Тому Міністерство соцполітики перезапускає програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

Програму було розроблено спільно зі Світовим банком, у 2016 -2018 рр. вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проект. За цей період 237 підприємців змогли започаткувати власну справу.

Наразі, тимчасово згорнуту з початком повномасштабної війни, програму «Рука допомоги» поновлено. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

У чому суть програми?

Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи.

Умови повернення допомоги:

·або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів);

або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості. Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцем:

сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Як скористатися цією можливістю?

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості.

Там подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї:

заяву про надання фінансової допомоги

бізнес-план

довідку про несудимість.

Комісія розглядає документи і – після засідання – надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення.

Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Нагадаємо, Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.

Джерело фото: Depositphotos