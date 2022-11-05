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В "Укрэнерго" сообщили, где 5 ноября будут выключать свет
НЭК "Укрэнерго" снова вводит ограничение потребления электроэнергии во многих регионах страны. Так, 5 ноября свет будут выключать в Киеве и семи областях.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК " Укрэнерго " предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО (графики почасовых отключений)", - говорится в сообщении.
Так, свет будут выключать потребителям в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
В "Укрэнерго" отметили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Напомним, в ДТЭК "Киевские электросети" опубликовали обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.