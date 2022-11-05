В "Укренерго" повідомили, де 5 листопада вимикатимуть світло

НЕК "Укренерго" знову запроваджує обмеження споживання електроенергії у багатьох регіонах країни. Так, 5 листопада світло вимикатимуть у Києві та семи областях.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ (графіки погодинних відключень)", - йдеться в повідомленні.

Так, світло вимикатимуть споживачам у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Зазначається, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

В "Укренерго" наголосили, ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.