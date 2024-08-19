В Харькове освободили предпринимателей от уплаты некоторых налогов до конца 2024 года

В Харькове продолжили освобождение всех предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"У нас хорошая новость для харьковского бизнеса! Решением сегодняшней сессии мы пролонгировали освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года", — отметил глава города.

Он добавил, что Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на столь смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет.

"Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов будут иметь возможность инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела", — подчеркнул Терехов.

Поддержка харьковского бизнеса

Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2024 г. в Харькове для физических, юридических лиц и предпринимателей было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц составит 0% от их нормативной денежной оценки.

Также за этот период ставка налога за недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся в собственности юридических лиц) установлена на уровне 0%.

Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы (предприниматели, которые выращивают, выкармливают, вылавливают, собирают или перерабатывают сельхозпродукцию) предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.

Также 26 апреля Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта для поддержки предпринимателей Харькова и области в рамках программы "Собственное дело". Теперь предприниматели и лица без опыта предпринимательской деятельности в регионе могут оформить грант от 50 до 500 тысяч гривен на старт или развитие бизнеса.

Кроме того, Kharkiv Business Hub реализует проект Ваучер Quick help при поддержке USAID и Western NIS Enterprise Fund, чтобы помочь харьковскому бизнесу работать в условиях отсутствия электроснабжения. Предприниматели на конкурсных условиях смогут получить генераторы и терминалы спутникового интернета Starlink, чтобы иметь бесперебойную связь и возможность работать даже во время аварийных отключений электроэнергии.

Альтернативы нет: налоги в Украине скоро вырастут

Между тем, в Киеве активно обсуждают повышение налогов в Украине. Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа заявила, что если этого не сделать, военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября.

В целом в Украине из-за войны образовался самый большой бюджетный дефицит в мире. Расходы страны вдвое превосходят доходы. По словам министра финансов Сергея Марченко, в этом году дефицит бюджета составит чуть меньше четверти ВВП, или 43,5 миллиарда долларов.

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор по зарплатам и акцизам, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", – подчеркнул нардеп.

Он признал, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем — жизнь", — заявил Гетманцев.

Delo.ua опросил бизнес из разных отраслей, инвесторов, ассоциации по предложенной модели повышения налогов и о результатах переговоров Совета предпринимателей с представителями правительства по этому поводу. Что они говорят о повышении налогов во время войны, читайте в материале.