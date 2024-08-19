У Харкові звільнили підприємців від сплати деяких податків до кінця 2024 року

У Харкові продовжили звільнення всіх підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Маємо хорошу новину для харківського бізнесу! Рішенням сьогоднішньої сесії ми пролонгували звільнення усіх наших підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року", - зауважив очільник міста.

Він додав, що Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету.

"Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", - наголосив Терехов.

Підтримка харківського бізнесу

Нагадаємо, з 1 квітня по 30 червня 2024 року у Харкові для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб становитиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи (підприємці, які вирощують, вигодовують, виловлюють, збирають або переробляють сільгосппродукцію) надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

Також, що 26 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту для підтримки підприємців Харкова й області у рамках програми "Власна справа". Відтепер підприємці та особи без досвіду підприємницької діяльності у регіоні можуть оформити грант від 50 до 500 тисяч гривень на старт або розвиток бізнесу.

Окрім того, Kharkiv Business Hub реалізовує проєкт "Ваучер Quick help" за підтримки USAID та Western NIS Enterprise Fund, щоб допомогти харківському бізнесу працювати в умовах відсутності електропостачання. Підприємці на конкурсних умовах зможуть отримати генератори та термінали супутникового інтернету Starlink, для того аби мати безперебійний звʼязок та можливість працювати навіть під час аварійних відключень електроенергії.

Альтернативи немає: податки в Україні незабаром зростуть

Тим часом у Києві активно обговорюють підвищення податків в Україні. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що якщо цього не зробити, військові можуть залишитися без зарплат уже наприкінці вересня.

Загалом в України через війну утворився найбільший бюджетний дефіцит у світі. Витрати країни вдвічі перевищують прибутки. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, цього року дефіцит бюджету становитиме трохи менше чверті ВВП, або 43,5 мільярда доларів.

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він визнав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.

Delo.ua опитало бізнес із різних галузей, інвесторів, асоціації щодо запропонованої моделі підвищення податків та про результати переговорів Ради підприємців з представниками уряду щодо цього. Що вони говорять про підвищення податків під час війни, читайте у матеріалі.