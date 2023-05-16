Volkswagen продает российские активы – известна цена

Российские власти одобрили соглашение по продаже местных активов немецкой компании по производству автомобилей Volkswagen одному из крупнейших автомобильных дилеров страны "Авилон". Об этом пишет Financial Times.

Журналисты подчеркнули, что компания Volkswagen вынуждена была продать активы гораздо ниже стоимости.

"В прошлом году Россия ввела ряд жестких критериев для выходящих из страны западных компаний, включая продажу со скидкой не менее 50 процентов и "добровольных взносов" в российскую военную казну", - отметили журналисты.

Таким образом "Авилон" получил разрешение на приобретение 100% долей российского представительства VW и подконтрольных ему ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование".

Отметим, что на российском заводе в Калуге производили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

Как сообщили российские СМИ, власти РФ согласовали соглашение по продаже российских активов немецкого автоконцерна Volkswagen в структуре дилерского холдинга "Авилон" по цене до 125 млн. евро.

Напомним, российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму 15,6 млрд рублей (около 200,5 миллиона долларов) против немецкого концерна Volkswagen.

В ГАЗе заявили, что выход Volkswagen с российского рынка поставил под угрозу его интересы.