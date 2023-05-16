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Бізнес
Дата публікації

Volkswagen продає російські активи - відома ціна

росія продаж volkswagen
Російська влада погодила угоду з продажу активів Volkswagen “Авілон”. Фото: Chris Osmond /Unsplash

Російська влада схвалила угоду з продажу місцевих активів німецької компанії з виробництва автомобілів Volkswagen одному з найбільших автомобільних дилерів країни “Авілон”. Про це написало Financial Times. 

Журналісти підкреслили, що компанія Volkswagen змушена була продати активи значно нижче вартості.

“Минулого року Росія запровадила низку жорстких критеріїв для західних компаній, які виходять з країни, включаючи продаж зі знижкою не менше 50 відсотків і "добровільних внесків" до російської військової скарбниці”, - зазначили журналісти.

Таким чином “Авілон” отримав дозвіл на придбання 100% часток російського представництва VW і підконтрольних йому ТОВ “Фольксваген Компоненти та Сервіси”, ТОВ “Сканія Лізинг”, ТОВ “Сканія Фінанс” та ТОВ “Сканія Страхування”.

Зазначимо, що на російському заводі в Калузі виробляли Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan та Skoda Rapid.

Як повідомило російські ЗМІ, влада РФ погодила угоду з продажу російських активів німецького автоконцерну Volkswagen у структурі дилерського холдингу "Авілон" за ціною до 125 млн. євро.

Нагадаємо, російський автовиробник ГАЗ подав позов на суму 15,6 млрд рублів (близько 200,5 мільйонів доларів) проти німецького концерну Volkswagen.

У ГАЗ заявили, що вихід Volkswagen з російського ринку поставив під загрозу його інтереси.

Автор:
Альона Чернецька