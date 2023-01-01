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Категория
Бизнес
Дата публикации

Вступил в силу новый закон о Таможенном тарифе: что предусматривается документом

Вступил в силу новый закон о Таможенном тарифе: что предусматривается документом
Фото: depositphotos

В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, который приводит Таможенный тариф Украины в соответствии с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

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Так, закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" от 19.10.2022 № 2697-IX (регистр. №7737) вступает в силу   1 января 2023 года.

В документе отмечается, что действующий Таможенный тариф Украины построен на основе шестой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах ЕС, с 1 января 2022 года осуществляется на основе современной седьмой редакции ГС-2022

В связи с этим возникает ряд сложностей, связанных, в частности, с разногласиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции, а также невозможностью сопоставления таможенной статистики.

Закон о Таможенном тарифе:

  1. Предусматривает согласование товарной номенклатуры Украины с требованиями седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2022 во исполнение международных обязательств.
  2. Адаптирует статистическую систему Украины к международным методам, стандартам и классификациям.
  3. Стандартизирует внешнеторговую документацию.
  4. Устраняет разногласия в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран - торговых партнеров.
  5. Ускоряет и упрощает процедуру таможенного оформления товаров при проведении внешнеторговых сделок.
  6. Документ изменяет не ставки ввозной пошлины на товары, а только классификацию отдельных товаров.

Напомним, что в ноябре 2022 года украинская и польская делегации начали первый раунд переговоров по внедрению совместного таможенного и пограничного контроля.