Вступив в дію новий закон про Митний тариф: що передбачається документом

В жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

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Так, закон України "Про Митний тариф України" від 19.10.2022 № 2697-IX (реєстр. №7737) набуває чинності 1 січня 2023 року.

У документі зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, із 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.

У зв’язку з цим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується, а також неможливістю зіставлення митної статистики.

Закон про Митний тариф:

Передбачає узгодження товарної номенклатури України з вимогами сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань. Адаптує статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів і класифікацій. Стандартизує зовнішньоторговельну документацію. Усуває розбіжності у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн — торговельних партнерів. Прискорює і спрощує процедуру митного оформлення товарів під час проведення зовнішньоторговельних операцій. Документ змінює не ставки ввізного мита на товари, а лише класифікацію окремих товарів.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року українська та польська делегації розпочали перший раунд переговорів щодо впровадження спільного митного та прикордонного контролю.