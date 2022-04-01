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YouControl поможет выявлять скрытые активы России и Беларуси
Компания YouControl, разрабатывающая сервисы на основе открытых данных, создала международный инструмент для обнаружения скрытых российских и белорусских активов. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Платформа RuAssets выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Она также сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами.
Этот инструмент позволяет отправлять агрессоров в экономический "бан", ведь он выявляет даже скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников.
Разработчики постоянно совершенствуют продукт, добавляют новые источники данных.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов инструмент бесплатный.
Решение можно бесплатно протестировать. Для этого надо подать заявку на сайте ruassets.com. Администраторы платформы свяжутся для предоставления тестового доступа.
Ранее компания YouControl, разрабатывающая сервисы на основе открытых данных, предупреждала украинский бизнес об опасности сотрудничества с контрагентами в России и Беларуси.
YouControl также решила предоставлять бесплатный доступ к своей системе представителям территориальной обороны и волонтерам, чтобы те могли быстрее находить предприятия, работающие с питанием, средствами гигиены и медикаментами.