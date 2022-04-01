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YouControl допоможе виявляти приховані активи Росії та Білорусі
Компанія YouControl, що розробляє послуги на основі відкритих даних, створила міжнародний інструмент для виявлення прихованих російських та білоруських активів. Про це компанія повідомила у прес-релізі.
Платформа RuAssets виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних громадських діячів з метою заморожування їх рахунків та арешту майна. Вона також сигналізує про зв'язок із підсанкціонованими особами, військовими терористами та пропагандистами.
Цей інструмент дозволяє відправляти агресорів до економічного "бану", адже він виявляє навіть приховані зв'язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників.
Розробники постійно удосконалюють продукт, додають нові джерела даних.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів інструмент – безкоштовний.
Рішення можна безкоштовно протестувати. Для цього треба подати заявку на веб-сайті ruassets.com. Адміністратори платформи зв'яжуться для надання тестового доступу.
Раніше компанія YouControl, яка розробляє сервіси на основі відкритих даних, попереджала український бізнес про небезпеку співпраці з контрагентами у Росії та Білорусі.
YouControl також вирішила надавати безкоштовний доступ до своєї системи представникам територіальної оборони та волонтерам, щоб ті могли швидше знаходити підприємства, що працюють із харчуванням, засобами гігієни та медикаментами.