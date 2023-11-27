Заработали 458,95 млрд грн: какие компании стали лидерами украинского опта во время войны

Почти половина из топ-10 самых успешных украинских оптовиков — это бизнес, занимающийся торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

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Об этом сообщает пресс-служба "Опендатабот".

Как полномасштабная война изменила топ-10 украинских оптовиков

Согласно данным Индекса "Опендатабот" в топ-10 в сфере оптовой торговли попали компании Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (топливо) и ДТЭК Трейдинг, осуществляющий торговлю энергетическими продуктами.

В перечне также есть бизнесы, продающие табак (Тедис Украина и Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн). Только две компании по перечню продают продукты: МХП (мясо) и Кернел Трейд (зерно). В Индекс также попали фармкомпания Оптима Фарм и Метинвест-СМЦ. Итого эти бизнесы в прошлом году заработали 458,95 млрд грн.

"Неизменным лидером оптовой торговли второй год подряд является Кернел Трейд, входящая в группу Кернел Андрея Веревского. В 2022 году доход компании составил 67,92 млрд грн - на 21% меньше по сравнению с 2021 (85,79 млрд грн)", - отмечают в "Опендатабот".

С доходом в 67,29 млрд грн до 2-й позиции рейтинга продвинулась ОККО (Антонов Виталий Борисович, Универсальная инвестиционная группа — УИГ). Заработки компании выросли в 1,6 раза в год в 2022 году.

"Топ-3 замыкает табачная компания Тедис Украина Бориса Кауфмана. В прошлом году компания увеличила свой доход на 7% и заработала 64,95 млрд грн. Стоит отметить, что в то же время доход еще одной компании Индекса, специализирующейся на оптовой торговле табаком — Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн (украинский филиал международного производителя табачной продукции Phillip Morris International) - сократился на 15% в 2022 году, - подчеркнули в "Опендатабот".

Четвертое место Индекса занимает компания МХП Юрия Косюка. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Ее доход в 2022 году составил 46,73 млрд грн и почти не изменился по сравнению с 2021 (46 млрд грн).

На пятом месте перечня оказалась компания Оптима Фарм Андрея Губского. В 2022 году доходы компании уменьшились на 4% и составили 44,34 млрд. грн.

"Наибольший прирост дохода - в 1,8 раза в год - получила компания ДТЭК Трейдинг Рината Ахметова. Доход этой компании в 36,68 млрд грн позволил подняться с 18 места в рейтинге 2021 на 7 в рейтинге 2022. А вот у другой компании Ахметова из топ-10 - Метинвест-СМЦ доходы сократились на 42% (2021 - 51,39 млрд грн, 2022 - 29,86 млрд грн)", - подчеркнули в "Опендатабот".

Кого полномасштабная война вытеснила из топ-10 украинских оптовиков?

"Стоит отметить, что топ-10 украинских оптовиков претерпел существенные изменения по сравнению с 2021. В прошлом году из перечня выбыли 2 компании, специализирующиеся на торговле энергетическими продуктами. Речь идет о связанной с Коломойской компанией Юнайтед Энерджи, которая до начала полномасштабной войны была второй за заработками в стране.В прошлом году Юнайтед Энерджи получила доход в 3,6 раза меньше по сравнению с 2021 (17,24 млрд грн) и потеряла 19 пунктов рейтинга", - отметили в "Опендатаботе".

Также в топ не попал Хим-Трейд (Дмитрий Фирташ), уменьшив в 1,4 раза свой доход, компания опустилась на 12 позицию в рейтинге.

Также из десятки выбыли два бизнеса, специализирующихся на оптовой торговле зерном.

"Нибулон (Андрей Вадатурский). Доходы компании в прошлом году уменьшились в 2,7 раза к 2021 году, а значительная доля мощностей и оборудования до сих пор находится в оккупации. АДМ-Юкрейн (дочернее предприятие международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company): их доход сократился в 1,5 раза к 2021 году", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Там добавили, что совокупный доход компаний топ-10 оптовой торговли в 2022 году уменьшился на 10% по сравнению с топ-10 в 2021 году.

Напомним, украинская агропромышленная группа Kernel продлила до 30 июня 2024 года срок действия отказа от выплаты довоенных кредитных обязательств (waivers), общий объем которых составляет $773 млн.

Заметим, в 2022 году количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс., то есть почти на треть (-31,4%). Для отрасли это наибольшее снижение с 2012 года, одновременно превышающее соответствующий показатель по экономике в целом (-29,6 %).

Источник фото: ua.depositphotos.com