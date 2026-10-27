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Миллионы уничтоженных книг и экономящие покупатели: что происходит с украинским книжным рынком

Книги
Украинский книжный рынок в 2026 году: рост цен, сокращение спроса и последствия российских атак на издательства и склады / Depositphotos

Сегодня, 27 октября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Книжная отрасль встречает его после лета, в течение которого российские атаки уничтожили, по разным оценкам, 10–13 млн. экземпляров книг. В то же время половина читающих украинцев не покупали книги на протяжении последних трех месяцев, а издатели сталкиваются с ростом расходов.

Dilo выяснило, как изменяются цены и тиражи, сколько украинцы тратят на чтение и как отрасль работает в условиях военных потерь.

Как изменяются спрос, цены и тиражи книг

Данные о том, сколько именно украинцы тратят на книги, закрыты. Как объяснил начальник отдела стратегической работы и аналитики Украинского института книги (УИК) Юрий Марченко, книготорговцы такой статистикой не делятся. Поэтому отрасль опирается на опрос.

Свежее из них провели в августе по заказу Министерства культуры. Половина читающих украинцев не покупали книг ни в одном формате за последние три месяца. В течение года 37% респондентов стали покупать меньше, 39% тратят столько же, а увеличили расходы только на 13%.

Сдержанный спрос совпадает с ростом цен . Финансовый рост последних лет привел в первую очередь к подорожанию книг, подчеркнул Марченко. Анализировать ценовую динамику сложно из-за "войны скидок", которая длится уже полтора года. По данным программы "ЕКнига", средняя цена книги выросла с 305 грн в январе до 365 грн в декабре. В январе 2026 года она вернулась до 324 грн. и к августу снова поднялась до 353 грн.

Показатели издателей подтверждают, что рост выручки не означает роста продаж. По оценкам УИК, в 2025 году на рынке работало около 400 активных издателей, на 40 больше, чем годом ранее. Их совокупный доход вырос на 8,5%. Инфляция за это время составила 9,2%, так что в реальном измерении выручка не увеличилась. Рост показали в основном крупные игроки: 208 издателей (54%) обеспечили 76% всех доходов отрасли.

Тиражи также не отражают роста цен. По данным Книжной палаты, в 2023-2025 годах в Украине ежегодно печатали в среднем около 15 тысяч названий. Совокупный тираж составил 25 млн. экземпляров в 2023 году, 34 млн. в 2024-м и 33 млн. в 2025-м. Более половины этого объема, отметил Марченко, составляют школьные учебники. Оперативная статистика в этом году фиксирует падение среднего тиража до 819 экземпляров.

РФ уничтожила треть годового выпуска

Наибольший удар по рынку нанесли российские атаки на склады и типографии. Уничтоженные 10–13 млн. экземпляров составляют 30–40% годового выпуска. По подсчетам "Читомо", убытки отрасли с мая по начало сентября составили по меньшей мере 1,4 млрд грн.

"Самая главная угроза сейчас — российские атаки на склады и типографии", — подчеркнул Марченко. По его словам, необходимость рассредоточивать составы удорожает операционные процессы. Полиграфисты также сталкиваются с отключениями электричества и нехваткой кадров. Прогнозы покупательной способности населения в УИК не называют оптимистичными.

Государство заменяет часть спроса

На книги по государственным программам с 2021 года, от "ководной тысячи" до сегодняшнего дня, потрачено более 3,8 млрд грн. Самая известная из нынешних программ - "еКнига": 18-летние получают 908 грн на книги через "Действие". За первое полугодие 2026 года молодые украинцы купили по программе 114 361 книгу, в среднем по 2,83 экземпляра на человека. В прошлом году в рамках "Книги" приобрели 434 808 книг.

Государственные программы остаются одним из инструментов поддержки книжного рынка. Однако они не могут полностью компенсировать потери от российских атак и сдержанный потребительский спрос. Для издателей ближайшими вызовами остаются восстановление уничтоженных запасов , рост производственных затрат и необходимость удерживать цены на уровне, доступном читателям.

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