Как меняется книжный рынок Украины: что читают, покупают и как война влияет на издателей

Детские и подростковые книги, художественная литература и учебные издания имеют самый большой охват среди украинских покупателей. В то же время, молодежь чаще выбирает художественную прозу, а издатели отмечают стабильный спрос на романтику, триллеры, детективы и фэнтези.

Наибольший спрос среди украинских читателей стабильно пользуется жанровой прозой — романтикой, триллерами, детективами, фэнтези. Об этом рассказали в издательстве Vivat, объясняя это низшим порогом входа в массовую литературу, которую легче вписать в повседневную жизнь: триллер или романтическую историю можно читать короткими промежутками — в транспорте, очереди, кафе или укрытии, тогда как исторический нонфикшн требует больше времени.

В Vivat выделяют и мировой тренд на сочетание жанров — появляются романтические триллеры, романтическое фэнтези, гордость с элементами романтики или эротики, детективное фэнтези. Примерами таких мешапов в собственном портфеле издательства называют стимпанк-вестерн Ирины Грабовской "Дикий Запад Теодора Яблонского" и детективное городское фэнтези Светланы Тараториной "Лазарус. Змей".

Заметно растет и сегмент украинской романтической прозы: если в 2024 году таких книг в портфеле Vivat практически не было, то в этом году вышли "В вес золота" Алены Рязанцевой, "По собственному желанию" Эрин Кас и "Мой тайный ингредиент" Елены Моренцовой-Шулик.

В Vivat отмечают, что интерес к украинским авторам растет параллельно со стабильным спросом на переводную литературу: читатели продолжают следить за мировыми литературными трендами, в то же время все больше обращают внимание на украинских авторов.

Украинские авторы выигрывают за счет близости к читателю: живут в том же контексте, ездят в туры, встречаются с аудиторией в книжных магазинах и на фестивалях. В издательстве подчеркивают, что этот спрос формируется системно, в частности из-за промотур, книжных клубов, работы с блоггерами и рекламы, но эффект становится заметным лишь через несколько месяцев регулярной работы.

Покупают чаще, чем читают

Согласно опросу агентства Info Sapiens по заказу BookForum, в 2026 году хотя бы одну печатную книгу прочитали 53% украинцев от 16 лет, а хотя бы одну купили 55%. В то же время показатель покупки учитывает книги, приобретенные семьей в целом, поэтому напрямую сравнивать его с частью читателей некорректно.

Самыми активными покупателями украинцы остаются до 40 лет. Хотя бы одну книгу приобрели 83% опрошенных 16–19 лет, 74% в группе 20–29 лет и 73% среди 30–39-летних. После 40 лет показатель снижается: до 58% среди 40-49-летних, 47% среди 50-59-летних и 30% среди людей от 60 лет.

По сравнению с 2023 годом доля тех, кто вообще не покупал книги, сократилась с 62% до 45%. В то же время доля покупателей, купивших от пяти до 12 книг в год, почти удвоилась с 12% до 23%.

Что покупают украинцы

Самый широкий охват среди покупателей имеют детские и подростковые издания, которые приобрели 46% респондентов. Художественную литературу покупали 40%, учебно-методическую 31%, нонфикшн и книги для саморазвития 25%, профессиональную и бизнес-литературу 15%.

Эти характеристики отражают долю покупателей каждой категории, а не количество проданных экземпляров. Поэтому широкий охват детской литературы не противоречит данным издателей о сокращении ее продаж.

Выбор книг также заметно зависит от возраста. Среди аудитории 16–29 лет наиболее популярной является художественная литература, которую выбирают 57–61% покупателей. После 30 лет на первое место выходят книги для детей и подростков.

Что выбирает самая молодая аудитория

Отдельное представление о книжных предпочтениях молодежи дают результаты государственной программы "еКнига" , которая предоставляет 18-летним средства на приобретение книг.

За первое полугодие 2026 года участники программы приобрели 114 361 книгу, в среднем 629 в день. На одного участника пришлось в среднем 2,83 книги.

Среди украинских авторов наибольший спрос в рамках программы пользовался Владимир Станчишин, книги которого приобрели 876 раз. По итогам первого квартала среди лидеров также были Илларион Павлюк из 473 приобретенных экземпляров и Андрей Семенков из 219. В перечень востребованных авторов входили Сергей Жадан, Лина Костенко, Макс Кидрук и Андрей Кокотюха.

Рынок в деньгах: рост только на бумаге

Несмотря на активизацию покупателей, в денежном измерении отрасль практически не растет . По данным Украинский институт книги, совокупный доход издателей за 2025 год составил 8,91 млрд грн — на 8,5% больше, чем годом ранее. Но инфляция за тот же период составила 9,2%, поэтому реальный уровень доходов остался на уровне двухлетней давности.

При этом количество названий книг выросло на 4% по сравнению с 2024 годом, а совокупный тираж, напротив, сократился на 1,75% — издатели выпускают больше тайтлов меньшими тиражами.

На работу книжного бизнеса оказывают влияние и последствия российских атак. В 2024-2025 годах ракетные удары и обстрелы повредили и уничтожили складские помещения и запасы книг , из-за чего издатели теряли не только готовую продукцию, но и оборотный капитал. Для отрасли это означает дополнительные затраты на восстановление запасов, логистику и хранение книг.

Доминирование крупных игроков сохраняется: 22 крупнейших по выручке издательства в прошлом году сгенерировали 70% общего дохода отрасли, то есть около 6,23 млрд грн. При этом финансовые результаты отдельных компаний существенно разнятся. Часть издательств наращивает доходы и доходы, в то время как другие сокращают обороты или работают с убытками.

Итак, украинский книжный рынок в 2026 году скорее меняет структуру, чем переживает стремительный рост. Украинцы стали чаще покупать книги, особенно младшая аудитория, однако читатели все более избирательно распределяют свои расходы. В фаворитах остается художественная и жанровая литература — от романтики и триллеров до фэнтези и их гибридов, в то же время растет интерес украинских авторов.

Для издателей это означает необходимость одновременно работать и с трендами и с собственной аудиторией: запускать новые жанровые форматы, развивать украинских авторов и активнее общаться с читателями. Ведь за ростом количества покупок пока не наблюдается соответствующий рост рынка в реальных деньгах, ведь инфляция фактически нивелирует номинальное увеличение доходов. Так что в 2026 году книжный бизнес борется уже не столько за самого покупателя, сколько за его внимание, выбор конкретной книги и готовность покупать ее снова.