От рукописи к полке: как в Украине создают и издают книги

Чтобы оказаться в руках читателя, книга проходит гораздо более долгий путь, чем может казаться. Издатель должен найти и оценить текст, приобрести права или заключить договор с автором, организовать перевод и редактирование, разработать обложку, распечатать тираж, доставить его в книжные магазины и продвигать издания. На каждом этапе издательство принимает решения, влияющие на конечную цену и успех книги. Dilo выяснило, как книга проходит путь от рукописи к читателю и из чего состоит ее цена.

Решение о книге

Работа издательства над книгой может начинаться задолго до того, как текст попадет в редактор. Для переводной литературы стартом могут стать Франкфуртская или Лондонская книжные ярмарки , где могут сразу несколько издателей одновременно конкурировать за права на перспективный дебют. Решающей может быть не только сумма, которую издатель предлагает за права, но и то, как он планирует продвигать книгу и работать с ней после выхода.

Главный редактор издательства Vivat Артем Литвинец говорит, что решение о покупке прав не опирается на один фактор. Издатели совмещают редакционное чутье и данные, учитывая аудиторию автора, продажи на других рынках, результаты схожих изданий в Украине, стоимость прав и потенциал жанра. В качестве примера Литвин приводит романтфэнтези. Авторы типа Сары Дж. Маас собрали аудиторию, готовую оформлять предзаказ и читать целые серии. Другой пример, когда у нонфикшни и self-help одна сильная идея быстро становится узнаваемой за пределами одного рынка. В то же время, для издательства важен не только успех книги сразу после выхода. Самыми ценными, по словам Литвинца, становятся издания, которые остаются в беклисте, регулярно допечатываются и продаются годами.

Молодые издательства, только формирующие свой портфель, также определяют приоритетные для себя направления. MISON, основанное в начале 2026 года, сосредотачивается на подростковой литературе, детективах и триллерах, нонфикшне и книгах о войне, которые планирует переводить на иностранные языки.

Соучредитель издательства Александр Пахолюк рассказывает, что рукописи оценивают редакторы и бетаридеры. В художественной литературе они обращают внимание на соответствие жанра, актуальность темы, сюжет и персонажей, а в нонфикшне — структуру текста и фактическую точность.

От рукописи к продаже

После покупки прав начинается редакционно-производственный цикл: перевод, литературное редактирование, корректура, обложка, верстка. Затем книгу печатают, тираж принимает состав, его распределяют между каналами продаж и запускают маркетинг.

Для переводной книги этот путь часто длится больше года. Для украинского автора цикл может быть короче, но многое зависит от готовности текста. Самый разовый расход приходится на печать, однако самая сложная работа происходит раньше, на этапе перевода и редактирования. Именно тогда решается, насколько естественно книга будет звучать и сохранится ли стиль, юмор и ритм автора.

Цена книги не формируется по простой схеме "себестоимость плюс наценка". В случае переводного издания издательство сначала тратится на приобретение прав, перевод, редактирование, корректуру, дизайн и верстку. К производственным затратам относятся бумага, печать, переплет и отделка. Также в стоимости учитываются расходы на логистику, маркетинг и налоги.

На стоимость производства влияют цены на бумагу и другие материалы, часть из которых импортируется, валютный курс и услуги типографий. В то же время часть затрат не зависит от количества напечатанных книг, потому что меньший тираж, тем дороже получается один экземпляр. Поэтому издательства определяют тираж, учитывая ожидаемый спрос, жанр, узнаваемость автора и бюджет на продвижение. Кроме расходов на само издание, они должны покрывать рекламу, работу команды, аренду офиса и прочие операционные расходы.

Сколько остается издателю

Розничная цена книги не равна заработку издательства. Часть получают книжные магазины, торговые сети и маркетплейсы, а их доля зависит от канала продаж и условий сотрудничества. Издатель также выплачивает роялти автору или правообладателю, а в случае переводной литературы договор может предусматривать аванс.

Средства, которые после продажи возвращаются издательству, также не являются чистой прибылью. Они должны покрыть расходы по правам, переводу, редактированию, дизайну, печати, маркетингу, логистике, налогам и работе команды. Поэтому из условной книги стоимостью 500 грн издательство получает гораздо меньше, чем может показаться покупателю.

Финансовый результат также зависит не от одной книги, а от всего издательского портфеля . Одни издания быстро окупаются и получают в печать, другие продаются годами, а часть не оправдывает ожиданий. Именно поэтому успешный релиз еще не означает такой же доходности издательства в целом.