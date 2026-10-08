Від рукопису до полиці: як в Україні створюють і видають книжки

Щоб опинитися в руках читача, книжка проходить значно довший шлях, ніж може здаватися. Видавець має знайти й оцінити текст, придбати права або укласти договір з автором, організувати переклад і редагування, розробити обкладинку, надрукувати наклад, доставити його до книгарень і просувати видання. На кожному етапі видавництво приймає рішення, які впливають на кінцеву ціну та успіх книжки. Dilo з'ясувало, як книжка проходить шлях від рукопису до читача і з чого складається її ціна.

Рішення про книжку

Робота видавництва над книжкою може починатися задовго до того, як текст потрапить до редактора. Для перекладної літератури стартом можуть стати Франкфуртський чи Лондонський книжкові ярмарки, де можуть одразу декілька видавців одночасно конкурувати за права на перспективний дебют. Вирішальною може бути не лише сума, яку видавець пропонує за права, а й те, як він планує просувати книжку та працювати з нею після виходу.

Головний редактор видавництва Vivat Артем Літвінець каже, що рішення про купівлю прав не спирається на один фактор. Видавці поєднують редакційне чуття та дані, враховуючи аудиторію автора, продажі на інших ринках, результати схожих видань в Україні, вартість прав і потенціал жанру. Як приклад Літвінець наводить романтфентезі. Авторки на кшталт Сари Дж. Маас зібрали аудиторію, готову оформлювати передзамовлення й читати цілі серії. Інший приклад, коли у нонфікшні та self-help одна сильна ідея швидко стає впізнаваною за межами одного ринку. Водночас для видавництва важливий не лише успіх книжки одразу після виходу. Найціннішими, за словами Літвінця, стають видання, які залишаються в беклісті, регулярно додруковуються й продаються роками.

Молоді видавництва, які лише формують свій портфель, також визначають пріоритетні для себе напрями. MISON, засноване на початку 2026 року, зосереджується на підлітковій літературі, детективах і трилерах, нонфікшні та книжках про війну, які планує перекладати іноземними мовами.

Співзасновник видавництва Олександр Пахолюк розповідає, що рукописи оцінюють редактори та бетарідери. У художній літературі вони звертають увагу на відповідність жанру, актуальність теми, сюжет і персонажів, а в нонфікшні — на структуру тексту та фактичну точність.

Від рукопису до продажу

Після купівлі прав починається редакційно-виробничий цикл: переклад, літературне редагування, коректура, обкладинка, верстка. Потім книжку друкують, наклад приймає склад, його розподіляють між каналами продажу й запускають маркетинг.

Для перекладної книжки цей шлях часто триває понад рік. Для українського автора цикл може бути коротшим, але багато залежить від готовності тексту. Найбільша разова витрата припадає на друк, проте найскладніша робота відбувається раніше, на етапі перекладу й редагування. Саме тоді вирішується, наскільки природно книжка звучатиме українською та чи збережуться стиль, гумор і ритм автора.

Ціна книжки не формується за простою схемою "собівартість плюс націнка". У випадку перекладного видання видавництво спочатку витрачається на придбання прав, переклад, редагування, коректуру, дизайн і верстку. До виробничих витрат належать папір, друк, палітурка та оздоблення. Також у ціні враховуються витрати на логістику, маркетинг і податки.

На вартість виробництва найбільше впливають ціни на папір та інші матеріали, частина з яких імпортується, валютний курс і послуги друкарень. Водночас частина витрат не залежить від кількості надрукованих книжок, тому що менший наклад, то дорожчим виходить один примірник. Тому видавництва визначають наклад з огляду на очікуваний попит, жанр, впізнаваність автора та бюджет на просування. Крім витрат на саме видання, вони мають покривати рекламу, роботу команди, оренду офісу та інші операційні витрати.

Скільки лишається видавцю

Роздрібна ціна книжки не дорівнює заробітку видавництва. Частину отримують книгарні, торговельні мережі та маркетплейси, а їхня частка залежить від каналу продажу й умов співпраці. Видавець також виплачує роялті автору або правовласнику, а у випадку перекладної літератури договір може передбачати аванс.

Кошти, які після продажу повертаються видавництву, також не є чистим прибутком. Вони мають покрити витрати на права, переклад, редагування, дизайн, друк, маркетинг, логістику, податки та роботу команди. Тому з умовної книжки вартістю 500 грн видавництво отримує значно менше, ніж може здаватися покупцеві.

Фінансовий результат також залежить не від однієї книжки, а від усього видавничого портфеля. Одні видання швидко окуповуються й отримують додруки, інші продаються роками, а частина не виправдовує очікувань. Саме тому успішний реліз ще не означає такої самої прибутковості видавництва загалом.