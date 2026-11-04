Почему Lionsgate вкладывает $150 млн в шестой фильм "Голодных игр" и что из этого может взять украинское кино

20 ноября в прокат выходит "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" — шестая лента франшизы, пять предыдущих фильмов которой собрали в мировом прокате $3,3 млрд. продукты. Dilo разобралось как устроенная экономика кинофраншиз, почему студии годами зарабатывают на одних и тех же историях и какие возможности эта модель открывает для украинского кино.

$150 млн на продолжение: на что рассчитывает Lionsgate

Пять предыдущих фильмов "Голодных игр" собрали около $3,3 млрд. в мировом прокате. Самым успешным стал фильм "В огне" 2013 года, который принес $865 млн.

Однако последний приквел "Баллада о певчих птицах и змеях" показал, что узнаваемое название не гарантирует повторение предварительных результатов. При бюджете $100 млн фильм собрал $337,4 млн. Новая часть, по оценкам индустрии, будет стоить более $150 млн.

Для студии это инвестиция с несколькими источниками потенциального возврата средств. Кинотеатральный прокат создает первую волну доходов, после чего фильм переходит на цифровые платформы, домашний просмотр, телевизионные каталоги и международные лицензионные пакеты.

В то же время кассовые сборы не равны доходу студии. Часть выручки получают кинотеатры и дистрибьюторы, а производство и продвижение требуют отдельных затрат. Поэтому оценивать перспективы фильма только по его бокс-офису недостаточно.

Касса – только часть дохода: как зарабатывает Lionsgate

Финансовая отчетность Lionsgate показывает, что кинотеатральный прокат не является самым большим источником дохода ее кинопроизводственного направления.

За завершившийся 31 марта финансовый 2025 год Motion Picture сегмент компании получил $1,59 млрд дохода. Структура выглядела так:

Источник дохода Доход за 2025 финансовый год Кинотеатральный прокат $154,1 млн Цифровые домашние медиа $598,2 млн Физические носители (DVD, Blu-ray) $60 млн Телевизионное лицензирование $347,3 млн Международная дистрибуция $401,5 млн Прочие доходы $28,6 млн Итого $1,5897 млрд

Источник: годовой отчет Lionsgate Studios Corp. за 2025 год финансовый год.

Наибольшую долю обеспечили домашние медиа — $658,2 млн. Из них $598,2 млн пришлось на цифровой сегмент, включающий цифровое распространение фильмов, в частности покупку и аренду. Еще $347,3 млн. компания получила от телевизионного направления, а $401,5 млн. — от международной дистрибуции.

Эти показатели касаются всего Motion Picture сегмента, а не отдельно "Голодных игр". Однако они демонстрируют принцип работы бизнес-модели: фильм может приносить деньги через разные каналы даже после завершения кинотеатрального проката.

Основные источники дохода студии:

Прокат кинотеатра. Студия получает часть средств от продажи билетов согласно договоренностям с кинотеатрами и дистрибьюторами.

Домашние медиа. Зрители покупают или арендуют цифровые копии фильмов и физические издания.

Стриминговые и телевизионные лицензии. Платформы и телеканалы получают права на контент на определенный период и на определенных территориях. В финансовой отчетности Lionsgate это направление отображается, в частности, в телевизионных доходах.

Международная дистрибуция. Студия продает права на показ фильмов вне домашнего рынка. В некоторых соглашениях предусмотрены минимальные гарантированные платежи, а в других выплаты зависят от результатов проката на конкретной территории.

Отдельно работает лицензирование интеллектуальной собственности: персонажи, названия и визуальные элементы франшизы могут использоваться в товарах, рекламе и развлекательных проектах.

Почему франшиза ценнее одного фильма

Главное преимущество франшизы – возможность повторно использовать уже созданную интеллектуальную собственность. Студии не нужно каждый раз строить аудиторию с нуля: она имеет узнаваемых персонажей, историю и зрителей, которые уже заинтересованы в продолжении.

Для Lionsgate это особенно важно из-за стоимости ее кинобиблиотеки. В 2023 году Rosenblatt Securities оценивала библиотеку студии в $5,2 млрд. Руководство компании также говорило инвесторам о планах выпускать два-три крупных проекта в год, которые должны увеличивать ее стоимость.

Новый фильм в такой системе выполняет несколько функций: приносит доход от собственного проката, возвращает внимание к предыдущим частям и создает возможности для повторного лицензирования старого контента.

Показательный пример - маркетинг "Рассвет перед жатвой". Вокруг премьеры появились коллаборации по SHEIN, BURGA и Stila Cosmetics, а предыдущие фильмы вернули в кинотеатры. В Лондоне также была организована тематическая экспозиция The Capitol Experience.

Это не означает, что все партнерские активации непосредственно приносят Lionsgate одинаковый доход. Часть из них работает прежде всего на узнаваемость и продажу билетов. Однако они показывают, как студия может развивать коммерческий потенциал одной истории вне киноэкрана.

В то же время, такая модель имеет риски. Если бюджет продолжения растет, а интерес аудитории падает, сама узнаваемость бренда не спасет финансовый результат. "Баллада о певчих птицах и змеях" с ее $337,4 млн сборов стала напоминанием, что даже успешная франшиза имеет пределы коммерческого потенциала.

Украинское кино: от отдельного хита до франшизы

Украинский кинорынок пока не имеет масштабов Голливуда, но отдельные проекты уже используют схожую логику: развивают знакомые истории, ищут международных партнеров и выходят за пределы кинотеатрального проката .

Один из примеров - "Бешеная свадьба". Первая часть 2018 года стоила 10,8 млн. грн. и собрала в прокате 54,9 млн. грн. Вторая имела бюджет в 15 млн грн и принесла 41,2 млн грн кассовых сборов.

Франшиза также вышла на международный рынок: литовская адаптация 2020 стала первым экспортированным украинским киноформатом, а вторая часть выходила в Польше.

Другую модель демонстрирует "Мавка. Лесная песня". Анимационный фильм 2023 года собрал в Украине 156 млн грн, а мировые кассовые сборы превысили $20 млн. Проект изначально задумывался как мультиплатформенная вселенная. Среди направлений развития – анимационный сериал-приквел, над которым работают Animagrad и французский TeamTO.

Однако развитие бренда не гарантирует одинакового успеха каждого последующего релиза. Вышедшее в 2026 году игровое фэнтези "Мавка. Настоящий миф" привлекло партнеров SOVA, INTERTOP, МАТRO и "Свиточ". Авторы заявили бюджет в $1 млн без государственного финансирования.

К 31 марта лента собрала 21,5 млн грн в Украине и продала 111 824 билета. Международные кассовые сборы превысили украинские в 1,5 раза. Результат был значительно скромнее показателей анимационной "Мавки".

Это показывает, что узнаваемый бренд помогает привлекать партнеров и привлекать внимание, но не гарантирует, что зрители все равно воспримут другой жанр или формат.

Чего не хватает украинским франшизам

Главное отличие украинской модели от голливудской – не только в размере бюджетов. Важны масштабы международной дистрибуции, доступ к капиталу и системная работа с интеллектуальной собственностью.

Украинские продюсеры уже используют несколько инструментов: создают продолжение, продают форматы другим странам, привлекают бренды и развивают истории на разных платформах. Однако превратить эти инструменты в стабильную бизнес-модель сложнее.

Для этого требуется долгосрочное планирование, четко оформленные права на персонажей и сюжеты, международные партнерства и возможность получать доходы по разным каналам после завершения проката.

Опыт Lionsgate показывает, что ценность кинофраншизы определяется не только кассовым собранием отдельной части. Это также права на контент, возможность повторных продаж, международное лицензирование и способность возвращать аудиторию к знакомой истории.

У украинских проектов уже есть примеры такого подхода. Следующая задача для рынка – научиться строить вокруг успешных фильмов долгосрочную коммерческую модель, в которой премьера становится не финальной точкой, а началом нового цикла доходов.