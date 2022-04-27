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1,5 млн платных подписчиков из России остались без Spotify
Шведский стриминговый аудиосервис Spotify из-за ухода с российского рынка не смог достичь плановых показателей по числу подписчиков. Это следует из отчета за первый квартал 2022 года, который опубликовала компания.
Spotify планировал увеличить количество премиумных подписчиков до 183 миллионов, но этого не удалось сделать на фоне приостановки деятельности в РФ.
В результате ухода из России сервис потерял около 1,5 миллиона платных подписчиков. Всего же Spotify предполагает, что лишится 2,1 миллиона слушателей из России.
По итогам квартала у сервиса 182 миллиона платных подписчиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 3 марта Spotify объявил, что на неопределенное время закрыл свой российский офис, а также удалил контент RT и Sputnik (подразделений государственного информагентства "Россия сегодня").
6 марта музыкальный сервис объявил, что из-за платежных ограничений его премиум-подписка больше не сможет быть доступной для приобретения в России, поскольку с 10 марта в РФ прекратили работу международные платежные системы Visa и Mastercard.