1,5 млн платных подписчиков из России остались без Spotify

Шведский стриминговый аудиосервис Spotify из-за ухода с российского рынка не смог достичь плановых показателей по числу подписчиков. Это следует из отчета за первый квартал 2022 года, который опубликовала компания.

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Spotify планировал увеличить количество премиумных подписчиков до 183 миллионов, но этого не удалось сделать на фоне приостановки деятельности в РФ.

В результате ухода из России сервис потерял около 1,5 миллиона платных подписчиков. Всего же Spotify предполагает, что лишится 2,1 миллиона слушателей из России.

По итогам квартала у сервиса 182 миллиона платных подписчиков.

Напомним, что 3 марта Spotify объявил, что на неопределенное время закрыл свой российский офис, а также удалил контент RT и Sputnik (подразделений государственного информагентства "Россия сегодня").

6 марта музыкальный сервис объявил, что из-за платежных ограничений его премиум-подписка больше не сможет быть доступной для приобретения в России, поскольку с 10 марта в РФ прекратили работу международные платежные системы Visa и Mastercard.