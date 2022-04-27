1,5 млн платних підписників із Росії залишилися без Spotify

Шведський стрімінговий аудіосервіс Spotify через вихід з російського ринку не зміг досягти планових показників за кількістю підписників. Це випливає зі звіту за перший квартал 2022 року, який опублікувала компанія.

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Spotify планував збільшити кількість преміумних підписників до 183 мільйонів, але цього не вдалося зробити на тлі припинення діяльності в РФ.

Внаслідок виходу з Росії сервіс втратив близько 1,5 мільйона передплатників. Усього ж Spotify припускає, що позбудеться 2,1 мільйона слухачів із Росії.

За підсумками кварталу сервіс має 182 мільйони платних підписників.

Нагадаємо, що 3 березня Spotify оголосив, що на невизначений час закрив свій російський офіс, а також видалив контент RT і Sputnik (підрозділів державного інформагентства "Росія сьогодні").

6 березня музичний сервіс оголосив, що через платіжні обмеження його преміум-підписка більше не зможе бути доступною для придбання в Росії, оскільки з 10 березня в РФ припинили роботу міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.