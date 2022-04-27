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1,5 млн платних підписників із Росії залишилися без Spotify
Шведський стрімінговий аудіосервіс Spotify через вихід з російського ринку не зміг досягти планових показників за кількістю підписників. Це випливає зі звіту за перший квартал 2022 року, який опублікувала компанія.
Spotify планував збільшити кількість преміумних підписників до 183 мільйонів, але цього не вдалося зробити на тлі припинення діяльності в РФ.
Внаслідок виходу з Росії сервіс втратив близько 1,5 мільйона передплатників. Усього ж Spotify припускає, що позбудеться 2,1 мільйона слухачів із Росії.
За підсумками кварталу сервіс має 182 мільйони платних підписників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 3 березня Spotify оголосив, що на невизначений час закрив свій російський офіс, а також видалив контент RT і Sputnik (підрозділів державного інформагентства "Росія сьогодні").
6 березня музичний сервіс оголосив, що через платіжні обмеження його преміум-підписка більше не зможе бути доступною для придбання в Росії, оскільки з 10 березня в РФ припинили роботу міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.