Imagine Dragons выпустили клип о войне в Украине, снятый в разрушенном селе Николаевской области (ВИДЕО)

Американская рок-группа Imagine Dragons, которая является амбасадорами платформы United24, презентовала короткометражный фильм-видеоклип на композицию "Crushed", который был снят в Украине.

В клипе, снятом в уничтоженном россиянами селе Новогригоровка под Николаевом, продемонстрированы последствия войны в Украине - разрушенные дома, школу, сады, воронки от попаданий вражеских ракет и снарядов.

В центре фильма – 14-летний подросток, которого зовут Саша. Деревня, в которой живет парень, была под оккупацией в течение пяти месяцев. Передняя часть дома Саши также была уничтожена.

«История Саши разрывает сердце, и есть тысячи других, как он, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья без света и других элементарных коммуникаций. Пожалуйста, сделайте пожертвование на United24 и внесите вклад в это дело”, - таково описание клипа в YouTube.

В конце видео появляется кадр со следующими словами: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь".

Как стало известно в июле 2022 года, Imagine Dragons стали послами платформы United24. Таким образом группа решила помочь со сбором средств на обеспечение учреждений здравоохранения.

За год работы United24 на нужды украинской медицины задонатили 1,4 млрд грн .