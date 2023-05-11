Imagine Dragons випустили кліп про війну в Україні, знятий в зруйнованому селі на Миколаївщині (ВІДЕО)

Американський рок- гурт Imagine Dragons, який є амбаcадором платформи United24, презентував короткометражний фільм-відеокліп на композицію "Crushed", який був знятий в Україні.

У кліпі, який зняли у знищеному росіянами селі Новогригорівка під Миколаєвом, продемонстрували наслідки війни в Україні - зруйновані будинки, школу, сади, воронки від влучань ворожих ракет та снарядів.

У центрі фільму - 14-річний підліток, якого звати Саша. Село, в якому живе хлопець, було під окупацією протягом п’яти місяців. Передня частина будинку Саші також була знищена.

“Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій. Будь ласка, зробіть пожертву на United24 і зробіть внесок в цю справу”, - такий опис кліпу в Youtube.

Наприкінці відео з’являється кадр з такими словами: "Сашко та його родина сподіваються відновити свій дім. Як і багато інших. Вони все ще тут".

Як стало відомо у липні 2022 року, Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24.Таким чином гурт вирішив допомогти зі збором коштів на забезпечення закладів охорони здоров'я.

Зазначимо, за рік роботи United24 на потреби української медицини задонатили 1,4 млрд грн.