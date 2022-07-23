Гурт "Imagine Dragons" став амбасадорам платформи United24

Легендарний американський інді-рок-гурт "Imagine Dragons" збиратиме кошти на забезпечення закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пораненим. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, учасники гурту стали амбасадорами платформи United24.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми надзвичайно зворушені. Ми вдячні за можливість бути амбасадорами для UNITED24 та зосередитися на поширенні інформації та зборі коштів на медичну допомогу прекрасному народу України", – йдеться у заяві гурту.

У міністерстві наголосили, що спершу гурт зосередиться на ініціативі першої леді Олени Зеленської, яка розпочала збір коштів на реанімобілі.

"У 2018 році ви вперше відвідали нашу країну. У 2022-му продовжуєте робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі. Дякую вам за це!" - прокоментував рішення гурту Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, за допомогою якої відбувається збір коштів на допомогу Україні у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.

В рамках ініціативи United24 Україна запустила глобальну платформу для пожертвування коштів на допомогу їй у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.

Усього за чотири тижні роботи United24 вдалося зібрати понад 1,5 мільярда гривень. Зокрема, першим послом фандрейзингової онлайн-платформи став Знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко.