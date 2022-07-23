Группа "Imagine Dragons" стала послом платформы United24

Легендарная американская инди-рок-группа "Imagine Dragons" будет собирать средства на обеспечение учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, участники группы стали послами платформы United24.

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"Мы чрезвычайно тронуты. Мы благодарны за возможность быть послами для United24 и сосредоточиться на распространении информации и сборе средств на медицинскую помощь прекрасному народу Украины", – говорится в заявлении группы.

В министерстве подчеркнули, что сначала группа сосредоточится на инициативе первой леди Елены Зеленской, которая начала сбор средств на реанимобили.

"В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022 продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал по всему миру. Спасибо вам за это!" – прокомментировал решение группы президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым послом фандрейзинговой платформы United24, посредством которой происходит сбор средств на помощь Украине в отражении вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.

В рамках инициативы United24 Украина запустила глобальную платформу для пожертвования средств на помощь в противостоянии вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.

Всего за четыре недели работы United24 удалось собрать более 1,5 миллиарда гривен. В частности, первым послом фандрейзинговой онлайн-платформы стал знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко.