Кабмин определил, как учреждениям культуры искать авторов "ничейных" произведений и что с ними делать дальше

Кабинет министров утвердил порядок обретения и утраты статуса сиротских произведений, фонограмм, видеограмм и зафиксированных в них исполнений, условий их разрешенного использования и ведения реестра. Как сообщают Министерство экономики и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 15 декабря.

Порядком, в частности, предоставлено определение институции, которая может инициировать получение объектами авторского и смежных прав статуса сиротских, и в дальнейшем пользоваться такими произведениями. Также определен перечень источников для проведения надлежащего поиска авторов перед предоставлением произведениям статуса сиротских.

Отметим, что специфика использования сиротских произведений и смежных прав определена новой редакцией закона об авторском праве и смежных правах. Речь идет об обнародованных в Украине произведениях, в отношении которых по результатам тщательного поиска не было идентифицировано ни одного автора, а в случае идентификации автора его местонахождение не установлено.

Такие произведения могут использовать без разрешения субъекта авторского права библиотеки, музеи, архивы и прочие подобные учреждения после принятия мер по идентификации и надлежащему розыску авторов и приобретения произведениями соответствующего статуса по результатам поиска.

В свою очередь, принятый правительством подзаконный акт четко и пошагово регламентирует действия учреждений культуры, которые намерены использовать имеющиеся у них сиротские произведения и сиротские объекты смежных прав после обретения соответствующего статуса.

"В целом предложенный механизм позволит учреждениям культуры и украинцам полноценно пользоваться культурными ценностями украинского народа и одновременно надежно и в полном соответствии с международными практиками и стандартами защищает авторские и смежные права", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

Утвержденный порядок определяет, в частности, процедуру поиска авторов. Согласно ей, учреждение должно подать соответствующее объявление о розыске на сайте национального органа интеллектуальной собственности (им является Украинский институт интеллектуальной собственности, он же "Укрпатент"), провести поиск в имеющихся базах, в частности международных, предоставить институту определенные документы, после чего тот должен будет принять решение и внести такие произведения и объекты смежных прав в соответствующий реестр.

Также четко выписана процедура утраты такими произведениями и объектами смежных прав сиротского статуса. Для этого авторы должны будут подать в "Укрпатент" соответствующее заявление и мотивированное подтверждение наличия прав на произведение. В случае если подтверждения окажутся достаточными, институт примет соответствующее решение.

Кроме того, порядок регламентирует ведение нацорганом упомянутого реестра и информацию, которая должна в нем содержаться. Предусмотрено, что реестр начнет работать уже с даты вступления в силу утвержденного порядка.

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