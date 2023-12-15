Кабмін визначив, як закладам культури шукати авторів "нічийних" творів і що з ними робити далі

Кабінет міністрів затвердив порядок набуття та втрати статусу сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, умов їх дозволеного використання та ведення реєстру. Як повідомляють Міністерство економіки та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 15 грудня.

Порядком, зокрема, надано визначення інституції, яка може ініціювати отримання обʼєктами авторського та суміжних прав статусу сирітських, і надалі такими творами користується. Також визначено перелік джерел для проведення належного розшуку авторів прав перед наданням творів статусу сирітських.

Зазначимо, що специфіка використання сирітських творів та об’єктів суміжних прав визначено новою редакцією закону про авторське право і суміжні права. Йдеться про оприлюднені в Україні твори, щодо яких за результатами ретельного пошуку не було ідентифіковано жодного автора, а в разі ідентифікації автора його місцезнаходження не встановлене.

Такі твори можуть використовувати без дозволу суб’єкта авторського права бібліотеки, музеї, архіви тощо після вжиття заходів з ідентифікації та належного розшуку авторів і набуття творами відповідного статусу за результатами розшуків.

В свою чергу, ухвалений урядом підзаконний акт чітко та покроково регламентує дії закладів культури, які мають намір використовувати наявні у них сирітські твори та сирітські об'єкти суміжних прав після набуття ними відповідного статусу.

"В цілому запропонований механізм дозволить закладам культури та українцям повноцінно користуватися культурними цінностями українського народу і водночас надійно та у повній відповідності до міжнародних практик та стандартів захищає авторські та суміжні права", - зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Затверджений порядок визначає, зокрема, процедуру пошуку авторів. Згідно неї, заклад має подати відповідне оголошення щодо розшуку на сайті національного органу інтелектуальної власності (ним є Український інститут інтелектуальної власності, він же "Укрпатент"), провести пошук у наявних базах, зокрема міжнародних, надати інституту визначені документи, після чого той має ухвалити рішення та внести такі твори та об'єкти суміжних прав до відповідного реєстру.

Також чітко виписана процедура втрати такими творами та об'єктами суміжних прав сирітського статусу. Для цього автори повинні будуть подати до "Укрпатенту" відповідну заяву, вмотивоване підтвердження наявності прав на твір тощо. В разі, якщо надані підтвердження виявляться достатніми, інститут ухвалить відповідне рішення.

Крім того, порядок регламентує ведення нацорганом згадного реєстру та інформацію, яка має у ньому міститися. Передбачено, що реєстр почне працювати вже з дати набрання чинності затвердженого порядку.

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