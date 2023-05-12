Организаторы Евровидения отказали Зеленскому в выступлении

Европейский вещательный союз (EBU) не разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в финале песенного конкурса "Евровидение". Об этом написало издание The Times.

Владимир Зеленский выразил желание обратиться по видеосвязи к многомиллионной аудитории "Евровидения" и призвать в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ. Но в EBU президенту Украины отказали.

Как впоследствии объяснили организаторы конкурса, Европейский вещательный союз, конкурс является развлекательным шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами. Одним из таких требований является неполитический характер мероприятия. Потому политические или подобные заявления в рамках Евровидения запрещены.

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на песенном конкурсе Евровидения, несмотря на то, что оно сделано с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворено руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия", - говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Источники The Times рассказали, что сложные и деликатные переговоры все еще продолжаются, ведь организаторы взволнованы, что отказ руководителю Украины создаст прецедент в будущем.

Отметим, что из-за войны музыкальный конкурс в этом году проводит Великобритании в Ливерпуле от имени Украины.

В EBU напомнили, что Украина – ее музыка, культура ярко представлены во всех трех прямых шоу. Не менее 11 украинских артистов, включая прошлогоднего победителя Kalush Orchestra, будут выступать или примут участие в полуфинале или финале.

В частности, в финале Евровидения на сцену выйдут украинские звезды Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Кроме того, 37 локаций по всей Украине будут представлены в "открытках", коротких фильмах, представляющих каждого из участников перед тем, как они выйдут на сцену.

Напомним, что сейчас известен полный список финалистов Евровидения, которые соревнуются за победу 13 мая.