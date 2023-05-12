Організатори Євробачення відмовили Зеленському у виступі

Європейська мовна спілка (EBU) не дозволила президенту України Володимиру Зеленському виступити у фіналі пісенного конкурсу “Євробачення”. Про це написало видання The Times.

Володимир Зеленський висловив бажання звернутися по відеозв'язку до багатомільйонною аудиторії "Євробачення" і закликати надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ. Втім в EBU президенту України відмовили.

Як згодом пояснили організатори конкурсу, Європейська мовна спілка, конкурс є розважальним шоу, яке керується суворими правилами та принципами. Однією з таких вимог є неполітичний характер заходу. Тому політичні чи подібні заяви в рамках Євробачення заборонені.

“Прохання пана Зеленського звернутись до глядачів на пісенному конкурсі Євробачення, незважаючи на те, що воно зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу”, - йдеться в повідомленні Європейської мовної спілки.

Втім джерела The Times розповіли, що складні і делікатні переговори все ще тривають, адже організатори схвильовані, що відмова очільнику України створить прецедент у майбутньому.

Зазначимо, що через війну музичний конкурс цього року проводить Великій Британії у Ліверпулі від імені України.

В EBU нагадали, що Україна її музика, культура яскраво представлені в усіх трьох прямих шоу. Не менше 11 українських артистів, включно з минулорічним переможцем Kalush Orchestra, виступатимуть або візьмуть участь у півфіналі чи фіналі.

Зокрема, у фіналі Євробачення на сцену вийдуть українські зірки Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

Крім того, 37 локацій по всій Україні будуть представлені у "листівках", коротких фільмах, які представляють кожного з артистів-учасників перед тим, як вони вийдуть на сцену.

Нагадаємо, що наразі відомий повний список фіналістів Євробачення, які позмагаються за перемогу 13 травня.