Адмиралу флота РФ, приказавшему ударить по Виннице ракетами "Калибр", сообщили о новом подозрении

Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывшего командующего Черноморским флотом РФ Игоря Осипова, причастного к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что следователи украинской спецслужбы установили, что именно Осипов организовал массированную воздушную атаку по Виннице 14 июля 2022 года.

"Тогда по его приказу враг нанес удар по украинскому городу ракетами "Калибр" с российского боевого надводного корабля, базировавшегося вблизи мыса Фиолент Крымского полуострова. В результате вражеского обстрела погибли 29 винничан, из них трое детей. Еще 154 человека получили телесные повреждения. ", – отмечают в СБУ.

Кроме того, российские ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

"На основании собранных доказательств Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - подчеркивают в СБУ. .

Там добавляют, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в начале этого года СБУ сообщила Осипову о подозрении за организацию систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Фигуранту уже был сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ранее Служба безопасности задокументировала преступные действия капитана российского грузового судна "Sparta IV" Алексея Терещенко, причастного к ведению агрессивной войны против Украины.