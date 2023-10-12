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Агентке ФСБ, которая "наводила" российские "Смерчи" на Краматорск, грозит до 15 лет тюрьмы
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну осведомительницу ФСБ, которая корректировала ракетные атаки РФ на прифронтовые территории Донбасса.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что для "наведения" российских средств поражения женщина собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе.
"Прежде всего, злоумышленница пыталась выявить локации средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ. Также она выходила на места вражеских "прилетов" по социальной и жилищной инфраструктуре города, чтобы скрыто зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий "отчет" для оккупантов", - заметил .Подписывайтесь на наш YouTube канал
По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки новых и повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа "Смерч".
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту жительства.
"По данным следствия, корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата - боевика оккупационных группировок РФ на востоке Украины. Именно ему вражеская приспешница передавала по мессенджеру разведданные в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайла ", – сообщили в СБУ.
Во время обыска в задержанной обнаружен ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований)", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее Служба безопасности задержала "на горячем" еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны в Донецкой области. Вражеской приспешницей оказалась жительница Торецкая, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года.