БЭБ раскрыло схему возмещения НДС: у компаний львовского бизнесмена изъяли более 25 млн грн наличными

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили во Львове компанию известного бизнесмена, которая совместно с группой предприятий была задействована в преступной схеме незаконного возмещения НДС. Государству нанесен ущерб почти на 35,4 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях компании и изъяли более 21 млн грн, 95 тыс евро, 10 тыс долларов наличными, в общей сложности в эквиваленте более 25 млн грн, а также финансово-хозяйственные документы.

Установлено, что должностные лица компании в течение 2021-2022 годов покупали разнообразные продукты питания (крупы, макаронные изделия, кофе, консервы, чай, масло, сладости и т.п.) у нескольких частных предприятий. В дальнейшем товары реализовывались субъектам хозяйствования разных форм собственности, а также через сеть продуктовых магазинов на территории Львова.

"При этом продажа упомянутых товаров не отражалась в налоговой отчетности. Таким образом общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных ТМЦ в складских помещениях, что дало возможность внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее по инициативе детективов теруправления Бюро экономической безопасности в Одесской области арестовали 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок.