Бывшему лидеру коммунистов Симоненко сообщили о подозрении

Служба безопасности сообщила о подозрении Петру Симоненко – бывшему народному депутату и руководителю запрещенной Коммунистической партии Украины, который поддержал войну России против Украины, а во время оккупации Киевщины сбежал в Россию. Также Симоненко публично призвал к захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ему инкриминируют публичные призывы к изменению конституционного строя в Украине и захвату государственной власти, а также в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (в. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Следствие установили, что для того, чтобы сбежать из оккупированной Киевщины, обратился к высшему руководству России. В "помощь" предателю Кремль отправил отряд спецназа, который с 4 по 8 марта 2022 года осуществлял "сопровождение" Симоненко и его родных через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где занял пост заместителя председателя Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза". Данная организация полностью подконтрольна Кремлю и возглавляется депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

В октябре 2022 года бывший депутат Верховной Рады принимал участие в так называемом "22-м Международном съезде коммунистических и рабочих партий", состоявшемся в городе Гавана на Кубе.

Во время выступления на этом мероприятии Симоненко пытался официально легитимизировать аннексию части территории Украины и деятельность так называемой "Луганской/Донецкой Народной Республики".

Дополнительно, по результатам следствия, в период с 21 по 22 апреля 2023 г. он принял участие в съезде "антифашистского форума", который имел место в Минске.

Во время этого мероприятия он выражал поддержку продолжению конфликта против Украины и оправдывал российские нарративы использования тактического ядерного оружия.