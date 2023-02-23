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Бывшие чиновники "Укрзализныци" ремонтировали российские военные эшелоны
Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников рашистов в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что во время оккупации Лимана злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что их взяли на работу в оккупационную администрацию.
Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции инфраструктуры железной дороги ДНР".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Другой – стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".
Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для переброски личного состава, вооружения и оккупационных группировок на восточный фронт.
Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска.
После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.
Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных", - сообщили в СБУ.
Напомним, СБУ разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.