Бывшие чиновники "Укрзализныци" ремонтировали российские военные эшелоны

Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников рашистов в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время оккупации Лимана злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что их взяли на работу в оккупационную администрацию.

Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции инфраструктуры железной дороги ДНР".

Другой – стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".

Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для переброски личного состава, вооружения и оккупационных группировок на восточный фронт.

Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска.

После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.