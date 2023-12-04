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Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму более 10 млн грн
Служба безопасности предотвратила продажу в Россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование из склада компании-производителя.
Затем злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и последующего сбыта.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Установлено, что коммерсант долго прятал авиакомплектующие на территории собственной станции техобслуживания. А впоследствии, чтобы их реализовать, - разместил соответствующее объявление на специализированном сайте", - отмечают правоохранители.
По информации СБУ, опубликованной "рекламой" заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, подыскивавшие такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам.
В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:
- 10 авианасосов;
- 2 стартер-генератора;
- 1 тысяча дополнительных комплектующих.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Сообщается, что инициированная СБУ экспертиза авиаоборудования подтвердила его техническую исправность по использованию в боевых условиях.
"В этой связи было принято решение суда о передаче соответствующей продукции для нужд Вооруженных Сил Украины", - отметили в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила организаторов схема незаконной переправки из Украины товаров военного назначения и двух его сообщников. Они хотели вывезти в "восточноазиатскую страну" похищенные из "Мотор Сичи" авиакомплектующие.