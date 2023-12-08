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Директор оборонного завода присвоил 1,9 млн грн при закупке запчастей для боевых самолетов
Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных гривен на закупки авиаоборудования.
Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что злоумышленник заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля на сумму 4 млн грн.
"Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его руководитель распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого должностное лицо подписало бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн ", – рассказали в СБУ.
В дальнейшем участники "схемы" планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.
Однако правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали, а на всю сумму договора в размере 3,9 млн грн был наложен арест.
Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее СБУ разоблачила организаторов схема незаконной переправки из Украины товаров военного назначения и двух его сообщников. Они хотели вывезти в "восточноазиатскую страну" похищенные из "Мотор Сичи" авиакомплектующие.