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Преступность
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Двое жителей Краматорска корректировали ракетные удары оккупантов по местам дислокации ВСУ

Двое жителей Краматорска корректировали ракетные удары оккупантов по местам дислокации ВСУ
СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске

Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации сил обороны на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.

"По данным следствия, один из них - собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Телеграмм и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте. Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району", - сообщили в СБУ.

Фото 2 — Двое жителей Краматорска корректировали ракетные удары оккупантов по местам дислокации ВСУ
Фото 3 — Двое жителей Краматорска корректировали ракетные удары оккупантов по местам дислокации ВСУ
Фото 4 — Двое жителей Краматорска корректировали ракетные удары оккупантов по местам дислокации ВСУ

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения)", – отметили в СБУ.

Действия другого фигуранта – администратора прокремлевской интернет-группы – квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Пока они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отметили правоохранители.

Ранее СБУ задержала двух вражеских информаторок, которые "сливали" оккупантам локации Сил обороны во фронтовых и прифронтовых районах Донбасса. Одна из них работала на "вагнеровцев", штурмующих Бахмут.

Автор:
Светлана Манько