Двое жителей Краматорска корректировали ракетные удары оккупантов по местам дислокации ВСУ

Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации сил обороны на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.

"По данным следствия, один из них - собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Телеграмм и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте. Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения)", – отметили в СБУ.

Действия другого фигуранта – администратора прокремлевской интернет-группы – квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Пока они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отметили правоохранители.

Ранее СБУ задержала двух вражеских информаторок, которые "сливали" оккупантам локации Сил обороны во фронтовых и прифронтовых районах Донбасса. Одна из них работала на "вагнеровцев", штурмующих Бахмут.