Экс-главе "Укртелефильма" и бизнесмену дали тюремные сроки из-за сделки по продаже 60 объектов в Киеве

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 18 октября признала бывшего руководителя госпредприятия "Укртелефильм" и директора частного предприятия виновными в продаже имущественных прав на недвижимость ГП, нанесшей государству более 67,7 миллионов гривен ущерба. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, первый признан виновным по части 4 статьи 358 (использование заведомо подложного документа) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком три года и штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Директор ЧП признан виновным по тем же статьям и части 3 статьи 209 УК (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере). Ему дали восемь лет тюрьмы с лишением права занимать вышеуказанные должности на три года и штрафом в том же размере, а также с конфискацией половины имущества.

Напомним, что это дело было направлено в ВАКС почти год назад, 1 ноября 2022 года. Кроме двух указанных лиц, его фигурантами являются бывшие чиновники "Укртелефильма" и Госкомитета телевидения и радиовещания, а также два представителя коммерческих структур. По ним приговоры суд еще не вынес.

По данным расследования Национального антикоррупционного бюро, в 2017-2018 годах действующий и бывший руководители "Укртелефильма" в сговоре с бывшим руководителем отдела по правовым вопросам ГП, частными лицами и заместителем главы Госкомтелерадио на основании подложных документов без разрешения Госкомтелерадио как органа управления имуществом продали права на более чем 60 объектов недвижимости в столице.

Часть недвижимости подельникам удалось зарегистрировать на подконтрольное юрлицо и в дальнейшем перерегистрировать с целью легализации на подконтрольных физических и юридических лиц. Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам. В результате "Укртелефильму" было нанесено почти 67,73 миллиона гривен ущерба.

Материалы же расследования стали основанием для признания Хозяйственным судом Киева недействительным договора купли-продажи имущества между "Укртелефильмом" и ООО "Лодокс", после чего начались мероприятия по возмещению ущерба ГП и перерегистрации объектов недвижимости в его пользу.

Источник фото: ua.depositphotos.com