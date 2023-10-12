Экс-ведущей телеканалов Медведчука Диане Панченко сообщили о новом подозрении

Служба безопасности задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, способствующей вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве напоминают, что после работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука Панченко выехала в временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

"Установлено, что с октября 2022 по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины", - отмечают в СБУ.

В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам.

Материалы указанного содержания Панченко систематически излагает на собственном Ютуб-канале, насчитывающем почти 1 млн пользователей.

Кроме того, пропагандистские сюжеты и публикации Панченко разгоняет через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.

"На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

Напомним, что в январе этого года СБУ уже сообщила Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Диана Панченко долгое время работала телеведущей на телеканале NewsOne.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля 2021 через несколько часов после публикации указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против них и их владельца — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.