Из Литвы экстрадировали экс-председателя Госзерновой корпорации, подозреваемого в нанесении миллионного ущерба

13 марта САП и НАБУ удалось добиться экстрадиции из Литвы в Украину бывшего председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Петра Вовчука. На исполнение решения об экстрадиции ушло более трех лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Подозреваемый был в розыске с марта 2017 года. После задержания в октябре 2019 года экс-чиновник подал прошение об убежище в Литве. Однако ему отказали.

Уже после решения об экстрадиции – Вовчук пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением РФ.

Следствие установило, что в течение июля-октября 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации, среди которых и председатель правления, совместно с представителем международного зернотрейдера обеспечили утверждение и выполнение внешнеэкономических контрактов на продажу зерновых подконтрольным компаниям по заниженным ценам.

Согласно преступной схеме, принадлежавшее госкомпании зерно на условиях наложенного платежа было доставлено в Саудовскую Аравию. Однако деньги так и не были уплачены. В результате преступной оборудки госкорпорация понесла убытки более чем на 60 млн долларов.

Напомним, расследование по этому делу детективы НАБУ и САП проводят с 2016 года. Двое фигурантов пошли на сделку со следствием и компенсировали причиненный ущерб. Дела в отношении еще двух человек направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.