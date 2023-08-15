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Преступность
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Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе около 14 млн "боевых" премий

СБУ разоблачила «тыловых» командиров Нацгвардии, незаконно присвоивших себе почти 14 млн «боевых» премий
СБУ разоблачила «тыловых» командиров Нацгвардии, незаконно присвоивших себе почти 14 млн «боевых» премий

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум чиновникам воинской части из Киевщины, которые безосновательно "выписывали" себе боевые выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах Нацгвардии разоблачена еще одна "схема" безосновательного начисления премий за якобы участие в боях на передовой.

"На этот раз на разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине. С первого дня полномасштабного вторжения РФ и до августа 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен", - отметили в СБУ.

Установлено, что должностные лица безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

"По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу. Их лица также установлены – это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделение учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты", - подчеркнули в СБУ.

Фото 2 — Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе около 14 млн "боевых" премий
Фото 3 — Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе около 14 млн "боевых" премий
Фото 4 — Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе около 14 млн "боевых" премий
Фото 5 — Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе около 14 млн "боевых" премий

На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Напомним, в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти 1 млн "боевых" премий.

Автор:
Светлана Манько