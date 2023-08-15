Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе около 14 млн "боевых" премий

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум чиновникам воинской части из Киевщины, которые безосновательно "выписывали" себе боевые выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах Нацгвардии разоблачена еще одна "схема" безосновательного начисления премий за якобы участие в боях на передовой.

"На этот раз на разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине. С первого дня полномасштабного вторжения РФ и до августа 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен", - отметили в СБУ.

Установлено, что должностные лица безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

"По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу. Их лица также установлены – это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделение учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Напомним, в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти 1 млн "боевых" премий.