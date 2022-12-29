Личный информатор террориста Стрелкова проведет 10 лет за решеткой - СБУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области. Он проведет за решеткой 10 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, агент был задержан в результате спецоперации в прифронтовых районах региона в мае 2022 года.

"Злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. Именно по его поручению вражеский сообщник пытался выявить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также передавал врагу локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. .

Установлено, что на бывшего "министра обороны "ДНР" он вышел через запрещенную соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины.

Закрытые сведения российский агент передавал через собственный аккаунт электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности в результате следственно-оперативной работы собрала безоговорочные доказательства вины еще одного приспешника агрессора. Злоумышленником оказался информатор боевиков незаконных вооруженных формирований, входящих в Южный военный округ РФ.