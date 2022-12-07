Мошенники "продавали" должности в Бюро экономической безопасности: стоимость составляла до $15 тыс

Сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили факты мошеннических действий группы лиц, которые за денежное вознаграждение предлагали трудоустройство в бюро.

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Об этом сообщила прессслужба Бюро экономической безопасности .

"В частности, обещались должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, при этом граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. Стоимость трудоустройства составляла от 6000 до 15 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники предлагали должности, в том числе, и в территориальные управления БЭБ, конкурсы к которым не проводятся и не планируют проводить в ближайшее время.

По информации прессслужбы, за содействие в назначении граждан на должность, злоумышленники требовали предоплату. В случае успешного трудоустройства необходимо было уплатить вторую часть средств.

Полицейские начали досудебное расследование по уголовному производству по фактам правонарушения ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили директора общества, специализирующегося на оптовой торговле мясом, на махинациях по НДС на 3,5 млн грн.