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Категория
Преступность
Дата публикации

На Черниговщине разоблачили предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси

На Черниговщине разоблачили предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник был задержан в результате спецоперации в конце 2022 года.

В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.

"Прежде всего, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области", - отметили в СБУ.

Фото 2 — На Черниговщине разоблачили предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси

Кроме того, особое внимание злоумышленник обращал на места жительства командного состава украинских войск.

Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении за:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Идут следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ в ходе следственно-оперативных действий получила безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего разведку пограничной территории Сумской области. Российский агент приговорен к 15 годам заключения.

Автор:
Светлана Манько