На Черниговщине разоблачили предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник был задержан в результате спецоперации в конце 2022 года.

В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.

"Прежде всего, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области", - отметили в СБУ.

Кроме того, особое внимание злоумышленник обращал на места жительства командного состава украинских войск.

Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении за:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Идут следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ в ходе следственно-оперативных действий получила безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего разведку пограничной территории Сумской области. Российский агент приговорен к 15 годам заключения.