На деоккупированной Николаевщине обнаружили тела трех замученных гражданских

Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления страны-агрессора РФ на деоккупированных территориях. В Николаевской области, в селе Новопетровка, обнаружили тела трех замученных гражданских.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Николаевской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами обнаружили на деоккупированной территории с. Новопетровка Широковской ОТГ Баштанского района троих погибших в результате военной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тела принадлежат местным жителям - мужчинам 39-ти, 42-х и 55-ти лет.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток.

Двое мужчин имеют огнестрельные ранения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

"Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Напомним, на кладбище села Слобожанское Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тела пяти мирных жителей, погибших в результате российской вооруженной агрессии.