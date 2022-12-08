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На деоккупированной Николаевщине обнаружили тела трех замученных гражданских
Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления страны-агрессора РФ на деоккупированных территориях. В Николаевской области, в селе Новопетровка, обнаружили тела трех замученных гражданских.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Прокуроры Николаевской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами обнаружили на деоккупированной территории с. Новопетровка Широковской ОТГ Баштанского района троих погибших в результате военной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тела принадлежат местным жителям - мужчинам 39-ти, 42-х и 55-ти лет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток.
Двое мужчин имеют огнестрельные ранения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.
"Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.
Напомним, на кладбище села Слобожанское Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тела пяти мирных жителей, погибших в результате российской вооруженной агрессии.