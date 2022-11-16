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Преступность
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На предприятии "Укрспирта" обнаружили контрафакта на 25 млн грн

На предприятии "Укрспирта" обнаружили контрафакта на 25 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали более 88 000 литров контрафактных ликероводочных изделий (ЛГВ), почти 17 000 литров спирта, линии розлива и упаковки ЛГВ, 11 резервуаров для изготовления и хранения ЛГВ. Общая ориентировочная стоимость арестованных товарно-материальных ценностей составляет 25 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Следствием установлена группа лиц, которые по предварительному сговору со служебными лицами нескольких предприятий-производителей спирта Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" в течение длительного времени (2019-2022 годов) осуществляли незаконное изготовление спирта и алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Подпольное производство подакцизных товаров производилось без отражения таких операций в отчетных и учетных документах с целью уклонения от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.

Следствием также установлено, что в дальнейшем незаконно изготовленный спирт, как правило, реализовался нескольким предприятиям – производителям ликероводочных изделий, которые в свою очередь производили из этого спирта не учтенную ликероводочную продукцию, оклеивая ее поддельными марками акцизного налога.

"На основании определения суда детективы БЭБ провели ряд обысков офисных, складских помещений и производственных мощностей одного из обществ. С места осуществления деятельности и хранения спирта сотрудники БЭБ изъяли документы финансово – хозяйственной деятельности, журналы учета спирта и ликероводочных изделий, документы по выданным акцизным маркам, две линии разлива ликероводочных изделий и емкости с жидкостью с характерным запахом спирта в общем количестве свыше 105 000 литров", - сообщили в БЭБ.

Выявленные и изъятые в ходе обыска товарно-материальные ценности и документы признаны вещественными доказательствами и арестованы.

Общая ориентировочная стоимость арестованных товарно-материальных ценностей составляет 25 млн. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам изготовления, хранения с целью использования при продаже товаров незаконно изготовленных или поддельных марок акцизного налога (ст. 199), незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров (ст. 204), фиктивное предпринимательство (205-1) уплаты налогов (ст. 212) и подлог документов (ст. 358) УК Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним, БЭБ направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя и начальника структурного подразделения одного из государственных хлебокомбинатов в Черновицкой области.

Автор:
Светлана Манько