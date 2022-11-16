На предприятии "Укрспирта" обнаружили контрафакта на 25 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали более 88 000 литров контрафактных ликероводочных изделий (ЛГВ), почти 17 000 литров спирта, линии розлива и упаковки ЛГВ, 11 резервуаров для изготовления и хранения ЛГВ. Общая ориентировочная стоимость арестованных товарно-материальных ценностей составляет 25 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Следствием установлена группа лиц, которые по предварительному сговору со служебными лицами нескольких предприятий-производителей спирта Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" в течение длительного времени (2019-2022 годов) осуществляли незаконное изготовление спирта и алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Подпольное производство подакцизных товаров производилось без отражения таких операций в отчетных и учетных документах с целью уклонения от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.

Следствием также установлено, что в дальнейшем незаконно изготовленный спирт, как правило, реализовался нескольким предприятиям – производителям ликероводочных изделий, которые в свою очередь производили из этого спирта не учтенную ликероводочную продукцию, оклеивая ее поддельными марками акцизного налога.

"На основании определения суда детективы БЭБ провели ряд обысков офисных, складских помещений и производственных мощностей одного из обществ. С места осуществления деятельности и хранения спирта сотрудники БЭБ изъяли документы финансово – хозяйственной деятельности, журналы учета спирта и ликероводочных изделий, документы по выданным акцизным маркам, две линии разлива ликероводочных изделий и емкости с жидкостью с характерным запахом спирта в общем количестве свыше 105 000 литров", - сообщили в БЭБ.

Выявленные и изъятые в ходе обыска товарно-материальные ценности и документы признаны вещественными доказательствами и арестованы.

Общая ориентировочная стоимость арестованных товарно-материальных ценностей составляет 25 млн. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам изготовления, хранения с целью использования при продаже товаров незаконно изготовленных или поддельных марок акцизного налога (ст. 199), незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров (ст. 204), фиктивное предпринимательство (205-1) уплаты налогов (ст. 212) и подлог документов (ст. 358) УК Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним, БЭБ направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя и начальника структурного подразделения одного из государственных хлебокомбинатов в Черновицкой области.