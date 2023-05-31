На "Укрспирте" разоблачили махинации с топливом: 7 человек получили подозрение

Правоохранители разоблачили схему реализации на ГП "Укрспирт" котельного коксохимического топлива по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в 2017-2020 годах ГП "Укрспирт" объявило тендеры на закупку котельного коксохимического топлива. В них победили определенные частные компании. Они поставили более 20 тыс. тонн топлива по ценам выше рыночных. Для создания видимости прозрачности аукциона предприниматели обеспечили участие технических участников.

Государственному предприятию "Укрспирт" нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн.

Правоохранители 30 мая сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) семи лицам, причастным к схеме. Из них трое на момент совершения преступления работали на руководящих должностях в ГП "Укрспирт".

Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Два человека (бывший начальник управления ГП и один из фактических бенефициаров группы предприятий) задержаны.

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали более 88 000 литров контрафактных ликероводочных изделий (ЛГВ), почти 17 000 литров спирта, линии розлива и упаковки ЛГВ, 11 резервуаров для изготовления и хранения ЛГВ на предприятии "Укрспирта".