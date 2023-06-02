НАБУ поймало двух прокуроров на создании фейкового дела против бизнесмена, чтобы тот дал взятку

Национальное антикоррупционное бюро сообщило одному из заместителей руководителя и прокурору Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области о подозрении в подделке доказательств и привлечении к уголовной ответственности невиновного лица по предварительному сговору группой лиц. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках расследования дела против адвоката, подозреваемого в подстрекательстве гражданина к даче взятки за не препятствование его предпринимательской деятельности и избежание уголовной ответственности должностным лицам, занимающим руководящие должности в Днепропетровской областной прокуратуре, были установлены новые обстоятельства преступления.

Указано, что у адвоката под предлогом выполнения своих обязательств по оказанию правовой помощи возник преступный умысел на организацию привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Для реализации этого плана он привлек одного из руководителей и прокурора окружной прокуратуры. Согласно распределенным ролям, прокуроры искусственно создали доказательства обвинения, на основании которых невиновное лицо было привлечено к ответственности за незаконное изготовление и реализацию слабоалкогольных напитков под видом сидра.

30 мая и 1 июня прокурорам сообщили о подозрении по части 2 статьи 28, части 2 статьи 372 Уголовного кодекса, в частности заместителю руководителя прокуратуры инкриминируют пособничество (часть 5 статьи 27) в этом, а его подчиненному - само привлечение невиновного.

Кроме того, адвокату дополнительно сообщено о подозрении по части 3 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 372 УК (организация привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

19 мая этому адвокату НАБУ сообщило о подозрении по части 2 статьи 15, части 4 статьи 27, части 3 статьи 369 УК (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды). Сумма взятки должна была составлять 4 миллиона гривен. Адвоката поймали "на горячем" сразу после получения им первой части оговоренных средств в сумме 20 тысяч долларов.