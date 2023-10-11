Настоятелю храма УПЦ (МП), который освящал технику оккупантов, объявили подозрение

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно объявила подозрение Священнику УПЦ (МП) в соответствии с частью 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины по делу, что касается оправдания, признания правомерным или отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, протоиерей настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) активно поддерживал действия страны-агрессора. В конце июля 2022 г. в оккупированном пгт Двуречная он благословлял русских военных и освящал военную технику оккупантов.

Своим приспешникам священник раздавал наставления, включавшие в себя поручение снимать видео с данного "мероприятия" с целью дальнейшего размещения его на пророссийских медиа-платформах.

Во время отступления окупантов из Харьковщины протоиерей вместе со своей семьей бежал в Российскую Федерацию, где на данный момент занимает должность настоятеля в одной из российских церквей.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП) в Житомирской области. Он раздавал верующим кремлевские "агитки" и разжигал религиозную ненависть.