"Наварили" 150 млн гривен на НДС: СБУ разоблачила схему

Киберспециалисты прекратили махинации по НДС предприятий, оказавшихся под временной оккупацией, сообщает пресс-служба СБУ.

К махинации причастны чиновники Государственной налоговой службы: из-за их действий предприниматели потеряли более 150 млн гривен. Схема заключалась в манипуляциях с НДС: подозреваемые присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало им право платить меньше и зарабатывать десятки миллионов гривен.

Согласно сообщению, установлено, что преступлению причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции ГУ Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных.

Подозреваемые несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных, подделывали цифровые подписи руководителей компаний, что позволило в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные операции с аффилированными структурами.

Трем чиновникам и двум их сообщникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящихся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Напомним, ранее СБУ ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зернового соглашения".