Николаевского прокурора Германа приговорили к пожизненному заключению

Приморский районный суд Одессы 28 июня вынес приговор по делу бывшего главы Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа. Его приговорили к пожизненному сроку с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в госизмене, совершенной во время военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры просили максимально возможное наказание – пожизненное заключение. Суд, учитывая имеющиеся доводы и позиции обеих сторон, назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией надлежащего имущества", - рассказали в прокуратуре.

Доказано, что в начале марта 2022 Герман по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины.

Как выяснило следствие , он предоставлял россиянам информацию, имеющуюся в распоряжении, военного и оперативно-служебного характера относительно текущей ситуации в Николаеве и Николаевской области.

Геннадий Герман на заседании в суде. Фото: генпрокуратура

Дело экс-прокурора Германа

18 марта 2022 года российские оккупанты атаковали военные казармы в Николаеве, когда там находились украинские военные.

4 апреля 2022 года Германа задержали, а 6 апреля отправили в СИЗО. Следствие установило, что он передавал оккупантам информацию о позициях украинских бойцов в Николаевской области, персональных данных военнослужащих и сотрудников ГСЧС. Он был корректировщиком огня по гражданским и военным объектам.

Впоследствии стало известно, что подсудимый передавал информацию блоггеру Юрию Подоляку, который родился в Сумской области, но с 2014 года живет в России.

Адвокат Германа Станислав Клименко заявил в комментарии "Суспільному", что его подзащитный не признает свою вину. Он также называл "манипуляцией" то, что родные погибших в результате госизмены Германа приходят на заседание с фотографиями жертв обстрела.

Пока продолжалось следствие Герман находился в СИЗО - такую меру пресечения избирала суд. Родные погибших военных неоднократно заявляли, что контролируют рассмотрение дела, чтобы не допустить несправедливости.