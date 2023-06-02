Врач из Черкасс получил 15 лет тюрьмы за передачу данных о дислокации систем ПВО

Суд признал виновным в государственной измене сотрудника больницы в Черкассах, который собирал данные о локациях противовоздушной обороны и блокпостах украинских военных в регионе.

Как сообщают расследовавшая дело Служба безопасности Украины и областная прокуратура, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса подсудимый получил 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Федеральная служба безопасности России дистанционно привлекла мужчину к негласному сотрудничеству в ноябре 2022 года. Получая соответствующие указания, он фотографировал места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, в частности, админздания правоохранительных органов.

"Особое внимание обращал на боевые позиции украинской ПВО. Также оккупантов интересовали точные координаты блокпостов, количество присутствующих там военных, их вооружение и техника", - отмечают в СБУ.

Еще одной его задачей был сбор информации о проведении мобилизации, уровне военной подготовки и мотивированности украинских защитников. Установлено, что полученные данные агент передавал через анонимный чат в мессенджере, где прикреплял метки с дислокацией объектов на электронной карте. Отмечается, что развединформация требовалась россиянам для подготовки серии ракетных ударов по региону.

Задержан фигурант был в январе непосредственно во время передачи места дислокации систем украинской ПВО представителям спецслужбы государства-агрессора. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также был обнаружен паспорт образца бывшего СССР и "прокремлевская символика".

Напомним также, что на днях суд признал виновным в госизмене жителя Кропивницкого, установившего GPS-трекер на городскую электроподстанцию для корректировки российских ракетных ударов по городу.